В Кигинском районе два малолетних ребенка попали под колеса грузовика
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Беспечность взрослых привела к страшной трагедии в селе Верхние Киги Кигинского района Башкирии. 12 июня там под колеса грузовой «Газели» попали двое малышей. Девочка полутора лет погибла от полученных травм, сообщает сайт Newsbash.ru.
Все произошло около половины седьмого вечера на улице Ибрагимова. 27-летний водитель отъезжал задним ходом от магазина «Гермес». Оказалось, что позади авто возле большой лужи играли трехлетний мальчик и полуторагодовалая девочка. Несчастья избежать не удалось. Малышка получила не совместимые с жизнью травмы, а мальчик выжил и находится в больнице.
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