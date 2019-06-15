В Стерлитамаке новый руководитель МВД Ильдар Хурматуллин вынудил полицейских уволиться

Больше 100 полицейских из Стерлитамака хотят покинуть свои должности из-за нового руководства, сообщает сайт Newsbash.ru.





Необычной для второго по населению города Башкирии информацией поделилась радиостанция «Эхо Москвы в Уфе». По данным СМИ, местные силовики не озвучивают, сколько сотрудников полиции действительно подали рапорты об отставке.

Причиной случившегося якобы является то, что местное управление МВД возглавил Ильдар Хурматуллин, ранее работавший начальником полка постовой службы в Уфе. «Эхо» сообщает, что начальство не подписывает стражам порядка рапорты об увольнении, а некоторые из них и вовсе якобы потеряны.Фамилия Хурматуллина фигурировала в сообществе «Обмудсмен Полиции». Анонимные пользователи сетовали, что с приходом нового начальника полицейским приходится работать больше положенного срока и приходить на службу за час до начала смены.