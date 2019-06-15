В Стерлитамаке новый руководитель МВД Ильдар Хурматуллин вынудил полицейских уволиться
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Больше 100 полицейских из Стерлитамака хотят покинуть свои должности из-за нового руководства, сообщает сайт Newsbash.ru.
Необычной для второго по населению города Башкирии информацией поделилась радиостанция «Эхо Москвы в Уфе». По данным СМИ, местные силовики не озвучивают, сколько сотрудников полиции действительно подали рапорты об отставке.
Фамилия Хурматуллина фигурировала в сообществе «Обмудсмен Полиции». Анонимные пользователи сетовали, что с приходом нового начальника полицейским приходится работать больше положенного срока и приходить на службу за час до начала смены.
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