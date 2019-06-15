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В Стерлитамаке новый руководитель МВД Ильдар Хурматуллин вынудил полицейских уволиться

Добавлено: 15.06.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлитамакский район
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В Стерлитамаке новый руководитель МВД Ильдар Хурматуллин вынудил полицейских уволиться

Больше 100 полицейских из Стерлитамака хотят покинуть свои должности из-за нового руководства, сообщает сайт Newsbash.ru.

Необычной для второго по населению города Башкирии информацией поделилась радиостанция «Эхо Москвы в Уфе». По данным СМИ, местные силовики не озвучивают, сколько сотрудников полиции действительно подали рапорты об отставке.

Ильдар Хурматуллин назначен начальником УМВД города Стерлитамак

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Причиной случившегося якобы является то, что местное управление МВД возглавил Ильдар Хурматуллин, ранее работавший начальником полка постовой службы в Уфе. «Эхо» сообщает, что начальство не подписывает стражам порядка рапорты об увольнении, а некоторые из них и вовсе якобы потеряны.

Фамилия Хурматуллина фигурировала в сообществе «Обмудсмен Полиции». Анонимные пользователи сетовали, что с приходом нового начальника полицейским приходится работать больше положенного срока и приходить на службу за час до начала смены.

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