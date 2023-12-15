В Башкирии полицейские и сотрудники Росгвардии получат дополнительные выплаты

Власти Башкирии планируют ввести дополнительные выплаты для сотрудников правоохранительных органов, несущих службу по охране общественного порядка.

Как сообщается, Министерство труда и социальной защиты республики разработало проект постановления, устанавливающего порядок предоставления квартальных премиальных выплат полицейским и бойцам Росгвардии. Документ в настоящее время проходит процедуру общественного обсуждения.

Согласно положениям проекта, право на получение дополнительных выплат будут иметь сотрудники органов внутренних дел, замещающие должности рядового и младшего начальствующего состава в подразделениях патрульно-постовой службы полиции, а также росгвардейцы в звании от младшего сержанта до старшего прапорщика.

Размер квартальных премий для полицейских и бойцов Росгвардии составит до 30 тысяч рублей. Конкретная сумма выплаты будет зависеть от фактически отработанного сотрудником времени непосредственного исполнения служебных обязанностей по обеспечению общественной безопасности и порядка за соответствующий квартал.

Автор: Семен Подгорный