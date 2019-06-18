В поликлиниках Уфы, Ишимбая и Салавата вносили «приписки» о якобы оказанных медуслугах
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В нескольких поликлиниках Башкирии врачи вносили «приписки» об услугах, которые фактически не были исполнены. Нарушения законодательства о здравоохранении выявили в ходе прокурорской проверки, сообщает сайт Newsbash.ru.
«Искаженные сведения впоследствии направлялись в страховые компании, которые оплачивали фактически не оказанные медицинские услуги», — сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Ишимбае в медицинской системе «Промед» медики указали о том, что мужчина дважды посетил медучреждение, однако данные в карточке и слова жителя, страдающего ишемией, этот факт не подтвердили.
Салаватская больница направила на оплату в страховые организации данные о проведенных профосмотрах и оказании медпомощи на дому, что также не было отражено в медицинских картах.
В Уфе терапевты поликлиники №2 и больницы №8 допустили более 10 фактов аналогичных приписок.
Главврачам больниц и поликлиник, а также и.о. министра здравоохранения посоветовали устранить нарушения.
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