Авария в Чишминском районе: автомобиль «Лада Калина» вылетел в кювет и перевернулся
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Накануне днем по улице Новая деревни Арово Чишминского района 35-летний водитель «Лады Калина» вылетел в кювет, после чего автомобиль перевернулся на крышу, сообщает сайт Newsbash.ru.
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