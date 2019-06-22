Авария в Чишминском районе: автомобиль «Лада Калина» вылетел в кювет и перевернулся

Накануне днем по улице Новая деревни Арово Чишминского района 35-летний водитель «Лады Калина» вылетел в кювет, после чего автомобиль перевернулся на крышу, сообщает сайт Newsbash.ru.



По данным ГИБДД по РБ, 51-летняя женщина и 37-летний уфимец, находившиеся в салоне, с травмами были доставлены в больницу. В настоящее время полицейские выясняют причины и обстоятельства произошедшего.