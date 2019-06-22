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Авария в Чишминском районе: автомобиль «Лада Калина» вылетел в кювет и перевернулся

Добавлено: 22.06.19
Просмотров: 52
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Чишминский район
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Авария в Чишминском районе: автомобиль «Лада Калина» вылетел в кювет и перевернулся

Накануне днем по улице Новая деревни Арово Чишминского района 35-летний водитель «Лады Калина» вылетел в кювет, после чего автомобиль перевернулся на крышу, сообщает сайт Newsbash.ru.

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По данным ГИБДД по РБ, 51-летняя женщина и 37-летний уфимец, находившиеся в салоне, с травмами были доставлены в больницу. В настоящее время полицейские выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

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