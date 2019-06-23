В Октябрьском водитель Chevrolet Lanos сбил пятилетнего ребенка на самокате
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В башкирском Октябрьском 35-летний местный житель за рулём Chevrolet Lanos при повороте направо на ул.Островского совершил наезд на пятилетнюю девочку, сообщает пресс-служба ГИБДД, сообщает сайт Newsbash.ru.
В результате аварии девочка получила травмы. Известно, что водитель отказался проходить медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения.
За сутки на дорогах республики зарегистрировано двенадцать автомобильных аварий, в которых четырнадцать человек получили травмы.
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