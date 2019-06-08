В Октябрьском на глазах у жителей посреди проезжей части провалился асфальт

В Башкирии посреди проезжей части асфальт провалился под землю. Инцидент произошел сегодня днем, 8 июня, на улице Королева в городе Октябрьском. Огромную яму очевидцы сняли на видео и выложили в соцсети, сообщает сайт Newsbash.ru.



По словам свидетелей произошедшего, провал продолжал увеличиваться в размерах. Как видно на кадрах, от края ямы откалываются куски асфальта, а из глубины образовавшейся дыры выходит пар. На место прибыли сотрудники ГИБДД и аварийные спецслужбы. Причины инцидента выясняются.