Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Октябрьском на глазах у жителей посреди проезжей части провалился асфальт

В Октябрьском на глазах у жителей посреди проезжей части провалился асфальт

Добавлено: 08.06.19
Просмотров: 57
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Октябрьский
Комментарии (0)
Загрузка...
В Октябрьском на глазах у жителей посреди проезжей части провалился асфальт

В Башкирии посреди проезжей части асфальт провалился под землю. Инцидент произошел сегодня днем, 8 июня, на улице Королева в городе Октябрьском. Огромную яму очевидцы сняли на видео и выложили в соцсети, сообщает сайт Newsbash.ru.

Школьника из Октябрьского признали самым сильным в России

Читайте также:

Школьника из Октябрьского признали самым сильным в России
По словам свидетелей произошедшего, провал продолжал увеличиваться в размерах. Как видно на кадрах, от края ямы откалываются куски асфальта, а из глубины образовавшейся дыры выходит пар. На место прибыли сотрудники ГИБДД и аварийные спецслужбы. Причины инцидента выясняются.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В Уфе сильный ветер разнес воду до проезжей части из фонтана на площади Салавата Юлаева
Происшествия
В Уфе сильный ветер разнес воду до проезжей части из фонтана на площади Салавата Юлаева
В городе Октябрьский в пожаре погиб 61-летний мужчина
Происшествия
В городе Октябрьский в пожаре погиб 61-летний мужчина
В Башкирии на одном из участков дороги в один день произошло несколько аварий
Происшествия
В Башкирии на одном из участков дороги в один день произошло несколько аварий
В Уфе сегодня произошли сразу две коммунальные аварии
Происшествия
В Уфе сегодня произошли сразу две коммунальные аварии
В Уфе возгорание кухонной мебели привело серьезному пожару
Происшествия
В Уфе возгорание кухонной мебели привело серьезному пожару
В Туймазинском районе произошло жесткое ДТП: погибших нет
Происшествия
В Туймазинском районе произошло жесткое ДТП: погибших нет
Дорожники Уфы укладывали асфальт в лужи и грязь
ЖКХ
Дорожники Уфы укладывали асфальт в лужи и грязь
В Уфе на ул. Менделеева обвалился асфальт
Происшествия
В Уфе на ул. Менделеева обвалился асфальт
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: