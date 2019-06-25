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Съезд адвокатов Башкирии едва не закончился массовой дракой | видео

Добавлено: 25.06.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
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Съезд адвокатов Башкирии едва не закончился массовой дракой | видео

Известно, что темой заседания был вопрос о доверии президенту Адвокатской Палаты Башкирии Булату Юмадилову. Один из участников дискуссии, Александр Войцех, вышел на трибуну, чтобы высказать свою точку зрения, но его буквально оттолкнули, сообщает сайт Newsbash.ru.

Далее на сцену выбежали и другие участники конференции. Они столпились вокруг трибуны, чтобы, по всей видимости, обсудить происходящее на повышенных тонах. Добавим, что адвокат Войцех выступает оппонентом Юмадилову.

«Один из делегатов конференции попытался выступить вне регламента, он поднялся на сцену и по сути попытался перекричать председателя конференции, его пытались призвать к порядку, но в ответ на это на сцену поднялась группа поддержки, в общем попытка призвать к порядку вылилась в потасовку, в конце концов этому человеку слово было предоставлено, но в порядке очереди», - прокомментировал руководитель пресс-службы Адвокатской Палаты РБ Булат Терегулов.

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