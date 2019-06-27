Авария в Булгаково: водитель «Киа Рио» проехал на красный свет и сбил "Ладу Калину"

В минувшую среду, 26 июня, на 26 километре трассы Уфа-Оренбург в селе Булгаково произошла серьезная авария с пострадавшими. О происшествии в своем блоге сообщил начальник региональной госавтоинспекции Динар Гильмутдинов.





Авария произошла утром, когда 52-летний уфимец за рулем «Киа Рио» на перекрестке проехал на красный сигнал светофора, сообщает сайт Newsbash.ru. В следующее мгновение иномарка на высокой скорости столкнулась с «Ладой Калиной», отчего та скатилась в кювет. О силе удара говорят повреждения, которые получили оба автомобиля. В травмами в больницу пришлось отправить 41-летнего водителя «Лады». Его 56-летняя пассажирка также пострадала.

Всего за сутки на территории Башкортостана зафиксировано десять ДТП с одним погибшим и десятью пострадавшими. 28 водителей попались сотрудникам ГИБДД в нетрезвом виде.