Авария в Булгаково: водитель «Киа Рио» проехал на красный свет и сбил "Ладу Калину"
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В минувшую среду, 26 июня, на 26 километре трассы Уфа-Оренбург в селе Булгаково произошла серьезная авария с пострадавшими. О происшествии в своем блоге сообщил начальник региональной госавтоинспекции Динар Гильмутдинов.
Авария произошла утром, когда 52-летний уфимец за рулем «Киа Рио» на перекрестке проехал на красный сигнал светофора, сообщает сайт Newsbash.ru. В следующее мгновение иномарка на высокой скорости столкнулась с «Ладой Калиной», отчего та скатилась в кювет. О силе удара говорят повреждения, которые получили оба автомобиля. В травмами в больницу пришлось отправить 41-летнего водителя «Лады». Его 56-летняя пассажирка также пострадала.
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