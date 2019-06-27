Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Авария в Булгаково: водитель «Киа Рио» проехал на красный свет и сбил "Ладу Калину"

Авария в Булгаково: водитель «Киа Рио» проехал на красный свет и сбил "Ладу Калину"

Добавлено: 27.06.19
Просмотров: 108
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Загрузка...
Авария в Булгаково: водитель «Киа Рио» проехал на красный свет и сбил "Ладу Калину"

В минувшую среду, 26 июня, на 26 километре трассы Уфа-Оренбург в селе Булгаково произошла серьезная авария с пострадавшими. О происшествии в своем блоге сообщил начальник региональной госавтоинспекции Динар Гильмутдинов.

Авария произошла утром, когда 52-летний уфимец за рулем «Киа Рио» на перекрестке проехал на красный сигнал светофора, сообщает сайт Newsbash.ru. В следующее мгновение иномарка на высокой скорости столкнулась с «Ладой Калиной», отчего та скатилась в кювет. О силе удара говорят повреждения, которые получили оба автомобиля. В травмами в больницу пришлось отправить 41-летнего водителя «Лады». Его 56-летняя пассажирка также пострадала.

Авария на Бельском мосту в Уфе: в столкновении трех авто пострадали два человека

Читайте также:

Авария на Бельском мосту в Уфе: в столкновении трех авто пострадали два человека
Всего за сутки на территории Башкортостана зафиксировано десять ДТП с одним погибшим и десятью пострадавшими. 28 водителей попались сотрудникам ГИБДД в нетрезвом виде.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Авария в Чишминском районе: погибла автоледи вылетев в кювет на «Дэу Матиз»
Происшествия
Авария в Чишминском районе: погибла автоледи вылетев в кювет на «Дэу Матиз»
В Стерлитамакском районе водитель протаранил остановившийся на светофоре автомобиль
Происшествия
В Стерлитамакском районе водитель протаранил остановившийся на светофоре автомобиль
В Туймазинском районе лоб в лоб столкнулись «Форд Фокус» и «Фольксваген Поло»: погиб один из водителей
Происшествия
В Туймазинском районе лоб в лоб столкнулись «Форд Фокус» и «Фольксваген Поло»: погиб один из водителей
Авария в Буздякском районе: в кювет опрокинулся пьяный водитель
Происшествия
Авария в Буздякском районе: в кювет опрокинулся пьяный водитель
Авария в Салаватском районе: в столкновении «Лады» с «Газелью» погиб пожилой водитель
Происшествия
Авария в Салаватском районе: в столкновении «Лады» с «Газелью» погиб пожилой водитель
В Мелеузовском районе в массовой аварии пострадали 5 человек
Происшествия
В Мелеузовском районе в массовой аварии пострадали 5 человек
Пожилой житель Нефтекамска не справился с управлением и, съехав в кювет, врезался в дерево
Происшествия
Пожилой житель Нефтекамска не справился с управлением и, съехав в кювет, врезался в дерево
Жительница Башкирии спровоцировала аварию в Дуванском районе
Общество / Происшествия
Жительница Башкирии спровоцировала аварию в Дуванском районе
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: