Подробная хроника нападения педофила на детей в Федоровском районе

Мама восьмилетней девочки, на которую 26 июня напал 53-летний мужчина (житель Михайловки в Федоровском районе Башкирии), рассказала подробности инцидента и задержания подозреваемого. Оказывается, изначально целью нападавшего была не девочка, а ее четырехлетний братишка, сообщает сайт Newsbash.ru.





Дети гуляли около родника в центре деревни, они были на велосипедах. Как рассказала женщина, в компании с ее дочерью и сыном были еще два мальчика — сверстники ее дочери. Дети спустились к роднику попить, а четырехлетний сын задержался у воды. Когда старшая сестра поняла, что мальчика слишком долго нет, она спустилась и услышала уже вдали плач брата.

— Сначала он схватил моего четырехлетнего сына. Потом уже на плач брата моя дочь кинулась сквозь дебри леса, побежала его выручать. Пока бежала, потеряла шлепанцы. Ей всего восемь лет, она у меня очень маленькая, худенькая, в ней килограмм 20 веса. И когда она увидела, что брата тащит это двухметровое существо… Наверное, он растерялся, что она выбежала, а сынуля в этот момент выдернул руку, и они вместе убежали. Он им сказал: «Идите вон отсюда», — и они побежали.

— Он ее повалил, но она ударила ему в висок… Папа учит дочку боксу… Как-то она смогла вырваться, схватила братика за руку, вместе прибежали домой все в слезах… Слава богу, мои две крохи живы и самого страшного не произошло. Если бы не она, я вообще бы не увидела своего сынишку.

— Он готовился, он был в перчатках, приготовил заранее другую одежду. Он сидел на этом роднике, поджидал. А там на этот родник ходит вся деревня детей. Он все делал осознанно. Я так понимаю, что подобное было уже не раз, просто по какой-то причине местные замалчивали, это же деревня, — рассказывает женщина. — Мы сами из города, купили там дом, чтобы увезти детей на лето на чистый воздух. Думали, в городе не так безопасно. А вот получилось, что небезопасно было в деревне.

Как рассказала мама детей, они побежали в обход, по дороге, за это время мужчина успел вернуться к роднику напрямую. Он не отказался от мысли заполучить ребенка.По словам женщины, в деревне все знают, что задержанный мужчина — «любитель» мальчиков.

По словам женщины, примерно за неделю до этого инцидента мужчину уже арестовывали — на него заявила сельчанка, которую он с ножом в руках вытащил из туалета и удерживал сутки. Спустя сутки после того ареста его отпустили.

— Он закрылся у себя в доме и не хотел открывать. Мой муж настоял, чтобы его сразу задержали, а не откладывали на день-два. Дверь пришлось выбивать. При обыске нашли в доме женское белье и детские вещи, — добавила мама детей, на которых напал мужчина.