В Федоровском районе на берегу реки Ашкадар водитель задавил на авто спящего мужчину
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В Федоровском районе Башкортостана в ночь с 30 июня на 1 июля на берегу реки Ашкадар произошел трагический инцидент. Нетрезвый местный житель уснул на берегу водоема. Не заметив спящего у реки человека, водитель, находясь за рулем отечественного автомобиля, переехал его, сообщает сайт Newsbash.ru.
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«В результате наезда мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью», — сообщил источник в правоохранительных органах.Сейчас по данному факту проходит проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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