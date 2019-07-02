В Федоровском районе на берегу реки Ашкадар водитель задавил на авто спящего мужчину

В Федоровском районе Башкортостана в ночь с 30 июня на 1 июля на берегу реки Ашкадар произошел трагический инцидент. Нетрезвый местный житель уснул на берегу водоема. Не заметив спящего у реки человека, водитель, находясь за рулем отечественного автомобиля, переехал его, сообщает сайт Newsbash.ru.



«В результате наезда мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью», — сообщил источник в правоохранительных органах.

Сейчас по данному факту проходит проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.