В Нефтекамске пьяный водитель, в ходе составления протокола, разбил лобовое стекло автомобиля ДПС
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В Нефтекамске сотрудники ДПС на улице Победы остановили автомобиль для проверки документов. Выяснилось, что водитель легковушки был пьян. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД, сообщает сайт Newsbash.ru.
В отношении 33-летнего жителя Нефтекамска полицейские составили административный материал. Решением суда его приговорили к штрафу.
Фото: Интернет.
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