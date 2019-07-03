В Нефтекамске пьяный водитель, в ходе составления протокола, разбил лобовое стекло автомобиля ДПС

В Нефтекамске сотрудники ДПС на улице Победы остановили автомобиль для проверки документов. Выяснилось, что водитель легковушки был пьян. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД, сообщает сайт Newsbash.ru.



В ходе административного протокола мужчина начал вести себя агрессивно. В результате он повредил лобовое стекло служебного автомобиля ДПС.В отношении 33-летнего жителя Нефтекамска полицейские составили административный материал. Решением суда его приговорили к штрафу.Фото: Интернет.