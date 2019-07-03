Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Нефтекамске пьяный водитель, в ходе составления протокола, разбил лобовое стекло автомобиля ДПС

В Нефтекамске пьяный водитель, в ходе составления протокола, разбил лобовое стекло автомобиля ДПС

Добавлено: 03.07.19
Просмотров: 120
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Нефтекамск
Комментарии (0)
Загрузка...
В Нефтекамске пьяный водитель, в ходе составления протокола, разбил лобовое стекло автомобиля ДПС

В Нефтекамске сотрудники ДПС на улице Победы остановили автомобиль для проверки документов. Выяснилось, что водитель легковушки был пьян. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД, сообщает сайт Newsbash.ru.

В Нефтекамске погибла 2-летняя девочка выпав из окна шестого этажа

Читайте также:

В Нефтекамске погибла 2-летняя девочка выпав из окна шестого этажа
В ходе административного протокола мужчина начал вести себя агрессивно. В результате он повредил лобовое стекло служебного автомобиля ДПС.

В отношении 33-летнего жителя Нефтекамска полицейские составили административный материал. Решением суда его приговорили к штрафу.
Фото: Интернет.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В Бирском районе молодой парень попытался угнать авто, чтобы покатать подружек
Происшествия
В Бирском районе молодой парень попытался угнать авто, чтобы покатать подружек
ДТП в Благоварском районе: «Шкода Октавия» насмерть сбила жителя Татарстана
Происшествия
ДТП в Благоварском районе: «Шкода Октавия» насмерть сбила жителя Татарстана
В Нефтекамске КамАЗ не уступил дорогу легковушке: пострадала девушка
Происшествия
В Нефтекамске КамАЗ не уступил дорогу легковушке: пострадала девушка
В Нефтекамске водитель сломал позвоночник упав с КамАЗа
Происшествия
В Нефтекамске водитель сломал позвоночник упав с КамАЗа
В Туймазинском районе при опрокидывании автомобиля погиб человек
Происшествия
В Туймазинском районе при опрокидывании автомобиля погиб человек
В Кушнаренковском районе задержан подозреваемый в незаконной ловле рыбы
Происшествия
В Кушнаренковском районе задержан подозреваемый в незаконной ловле рыбы
В Мелеузовском районе пьяный водитель маршрутки вез пассажиров
Происшествия
В Мелеузовском районе пьяный водитель маршрутки вез пассажиров
В Уфе осудят жителя Москвы, напавшего на бизнесмена и похитившего иномарку
Человек и закон
В Уфе осудят жителя Москвы, напавшего на бизнесмена и похитившего иномарку
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: