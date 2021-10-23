В Башкирии пьяный мужчина на внедорожнике оскорбил и ударил полицейского

17:37, 23 окт 2021

Водителя Toyota Land Cruiser оштрафовали на 100 тысяч рублей за оскорбление сотрудника ДПС. Об этом сегодня, 23 октября, сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.







Инцидент произошел еще в прошлом году в январе. В Нефтекамске 51-летний пьяный мужчина был за рулем иномарки, которая «передвигалась и раскачивалась из стороны в сторону», и снес дорожные знаки и забор.

— Автомобиль остановили сотрудники Госавтоинспекции и почувствовали от мужчины запах алкоголя. Но водитель от проведения медицинского освидетельствования отказался. В процессе оформления протокола он повел себя агрессивно и конфликтно, не выполнял законные требования сотрудника полиции. Стал нападать на стража порядка, умышленно нанес ему удар, а также выражался в его адрес нецензурной бранью, — рассказали в ведомстве.

В итоге на него составили три протокола об административных правонарушениях: за то, что мужчина ехал, не прошел медицинское освидетельствование и не выполнил требования сотрудника полиции. Но и это еще не всё: против водителя возбудили уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти.









В сентябре прошлого года мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на полтора года. А в марте другие сотрудники ДПС остановили автомобиль этой же марки, за рулем которого сидел тот самый мужчина. Само собой, его вновь оштрафовали на 30 тысяч рублей. И вот вчера в Нефтекамске состоялся суд по уголовному делу за насилие над полицейским. Свою вину мужчина не признал.

— По итогам судебного разбирательства суд пришел к выводу, что подсудимый виновен в инкриминируемых ему преступлениях, и назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу, — подытожили в МВД РБ.

Читайте также: В Башкирии в аварии легковушек пострадали 2 человека

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: МВД Башкирии