В Башкирии пьяный мужчина на внедорожнике оскорбил и ударил полицейского
17:37, 23 окт 2021
Водителя Toyota Land Cruiser оштрафовали на 100 тысяч рублей за оскорбление сотрудника ДПС. Об этом сегодня, 23 октября, сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.
Инцидент произошел еще в прошлом году в январе. В Нефтекамске 51-летний пьяный мужчина был за рулем иномарки, которая «передвигалась и раскачивалась из стороны в сторону», и снес дорожные знаки и забор.
В итоге на него составили три протокола об административных правонарушениях: за то, что мужчина ехал, не прошел медицинское освидетельствование и не выполнил требования сотрудника полиции. Но и это еще не всё: против водителя возбудили уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти.
В сентябре прошлого года мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на полтора года. А в марте другие сотрудники ДПС остановили автомобиль этой же марки, за рулем которого сидел тот самый мужчина. Само собой, его вновь оштрафовали на 30 тысяч рублей. И вот вчера в Нефтекамске состоялся суд по уголовному делу за насилие над полицейским. Свою вину мужчина не признал.
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