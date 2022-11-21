Жителя Альшеевского района Башкирии наказали за оскорбление сотрудника ГИБДД

15:19, 21 ноя 2022

Инспектор ДПС обратился в Альшеевский районный суд, попросив взыскать с местного жителя компенсацию морального вреда. Мужчина оскорбил сотрудника правоохранительных органов, чем унизил его честь и достоинство.







Пьяного водителя задержали в августе 2021 года в селе Раевский на улице Коммунистической. Во время составления протокола он громко выражался нецензурной бранью в присутствии посторонних, ругая инспектора на чем свет стоит. Возмущенный полицейский подал на него в суд.



Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным в оскорблении представителя власти и взыскал с него компенсацию в размере 5000 рублей.

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