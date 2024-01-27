Жителя Башкирии оштрафовали за оскорбление полицейского

В городе Уфе произошел инцидент с участием 49-летнего местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения оскорбил сотрудника правопорядка. Как сообщается на официальном сайте Министерства внутренних дел Республики Башкортостан, конфликт разгорелся возле одной из центральных автобусных остановок города.

Днем патрульные полицейские, проезжая мимо остановки «Гостиный двор», обратили внимание на мужчину, который, по всей видимости, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и спал прямо на уличной скамейке. От незнакомца резко пахло спиртным, одежда на нем была грязной и мятой. Сотрудники правопорядка остановились, подошли к нарушителю, помогли ему подняться на ноги и отвели в ближайшее отделение для выяснения обстоятельств и составления протокола о совершенном административном правонарушении - появлении в общественном месте в пьяном виде.

В то же время в отделение для проверки несения службы прибыл командир одного из взводов патрульно-постовой службы полиции. Увидев начальника, задержанный 49-летний житель Кигинского района республики внезапно начал грубо оскорблять его, продолжая свое хулиганское поведение даже после официального предупреждения об уголовной ответственности за оскорбление представителя власти. Все происходящее было зафиксировано в присутствии независимых свидетелей - понятых.

Решением суда нарушителю было назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей в соответствии со статьей о мелком хулиганстве. Кроме того, в качестве компенсации морального ущерба обвиняемый также должен будет выплатить оскорбленному сотруднику полиции еще 20 тысяч рублей.

Автор: Семен Подгорный