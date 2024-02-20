Уфимец протащил по лестнице полуголую мать и напал на соседку
20:55, 20 фев 2024
В одном из многоквартирных домов города Уфы произошел скандальный инцидент с участием местного жителя. Мужчина, пребывая в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в одном нижнем белье тащил по лестничному пролету свою полураздетую мать.
Внезапно он набросился и на одну из соседок, оказавшуюся рядом. Вся эта сцена попала в объектив камер видеонаблюдения, установленных в подъезде многоэтажки.
Как сообщает телеканал UTV, по словам других жильцов дома, подобное агрессивное поведение молодого человека - не редкость. Известно, что он нередко нападает и на своего отца, проживающего вместе с его матерью.
По данному факту полицией проводится проверка. Самого злоумышленника забрала приехавшая по вызову бригада скорой медицинской помощи.
Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
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