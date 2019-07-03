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Авария в Уфе: в патрульную машину ГИБДД врезались сразу 3 автомобиля

Добавлено: 03.07.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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Авария в Уфе: в патрульную машину ГИБДД врезались сразу 3 автомобиля

3 июля, на развязке улиц Школьной и Демской произошла крупная авария с участием сотрудника правоохранительных органов. В районе 10:00 утра в патрулирующую машину ГИБДД врезались сразу три автомобиля, сообщает сайт Newsbash.ru.

По словам очевидцев, сначала произошло столкновение белой машины c транспортом ДПС, после чего произошла цепная реакция – водитель Suzuki врезался в Datsun. Скорее всего, последняя попыталась проскочить, однако у нее не получилось.

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Свидетели происшествия прислали фотографии с места событий. Судя по всему, нескольким участникам ДТП все-таки понадобилась помощь врачей.
— На развязке Школьной и Демской замес такой кирпичный из машин. Уже подъезжал к остановке, когда услышал громкий визг тормозов. Оказалось, что аж четыре машины врезались друг в друга. Один из участников – автомобиль ГИБДД, там уже и «скорая» приехала и на аварийку поставили. Надеюсь, что никто не пострадал, — рассказал очевидец Кирилл Иванов.

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