Авария в Уфе: в патрульную машину ГИБДД врезались сразу 3 автомобиля

3 июля, на развязке улиц Школьной и Демской произошла крупная авария с участием сотрудника правоохранительных органов. В районе 10:00 утра в патрулирующую машину ГИБДД врезались сразу три автомобиля, сообщает сайт Newsbash.ru.





По словам очевидцев, сначала произошло столкновение белой машины c транспортом ДПС, после чего произошла цепная реакция – водитель Suzuki врезался в Datsun. Скорее всего, последняя попыталась проскочить, однако у нее не получилось.

— На развязке Школьной и Демской замес такой кирпичный из машин. Уже подъезжал к остановке, когда услышал громкий визг тормозов. Оказалось, что аж четыре машины врезались друг в друга. Один из участников – автомобиль ГИБДД, там уже и «скорая» приехала и на аварийку поставили. Надеюсь, что никто не пострадал, — рассказал очевидец Кирилл Иванов.

Свидетели происшествия прислали фотографии с места событий. Судя по всему, нескольким участникам ДТП все-таки понадобилась помощь врачей.