Авария в Федоровском районе: фургон «Исузу» врезался в «Камаз»

В госкомитете по чрезвычайным ситуациям сообщают, что сегодня, 4 июля, на 1478 километре трассы М5 столкнулись два грузовых автомобиля «Камаз» и «Исузу», сообщает сайт Newsbash.ru.



Авария произошла в Федоровском районе . Предварительно известно, что водитель фургона «Исузу» не справился с управлением и допустил наезд на «Камаз».В результате аварии 36-летнего мужчину зажало в кабине автомобиля, его деблокировали сотрудники комитета и передали скорой помощи.