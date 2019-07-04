Авария в Федоровском районе: фургон «Исузу» врезался в «Камаз»
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В госкомитете по чрезвычайным ситуациям сообщают, что сегодня, 4 июля, на 1478 километре трассы М5 столкнулись два грузовых автомобиля «Камаз» и «Исузу», сообщает сайт Newsbash.ru.
В результате аварии 36-летнего мужчину зажало в кабине автомобиля, его деблокировали сотрудники комитета и передали скорой помощи.
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