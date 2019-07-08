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В Абзелиловском районе в санатории от порока сердца умерла 4-летняя девочка

Добавлено: 08.07.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Абзелиловский район
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В Абзелиловском районе в санатории от порока сердца умерла 4-летняя девочка

На территории санатория «Якты-Куль» в Абзелиловском районе Башкирии умерла девочка 4,5 лет. Вечером накануне, 7 июля, отдохнуть на пляже курорта приехала семья из Магнитогорска. Девочка с родителями спускалась к берегу, когда ей стало плохо, сообщает сайт Newsbash.ru.


— Мама прибежала за помощью в фойе корпуса санатория, дежурная вахтер тут же вызвала дежурную бригаду медиков и скорую помощь. Около десяти медиков проводили реанимационные действия. Но вчера было очень жарко, а у ребенка был порок сердца. В полтора года девочка перенесла операцию, — рассказал директор санатория Салават Нафиков.
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Спасти девочку не удалось.
— Сердечникам в такую жару и духоту лучше лишний раз не выходить на улицу, не нагружать сердце, потому что смертельные случаи и инфаркты чаще всего происходят именно в жару, — добавил Салават Нафиков.
В Следственном комитете республики о происшествии уже знают.
— По данному факту проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, — сообщил старший помощник руководителя управления Евгений Каневский. 
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