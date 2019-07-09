В Иглино погиб маленький ребенок захлебнувшись в ведре с водой
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Годовалый ребенок утонул в ведре с водой. Об этом сообщил источник. Как оказалось, тело маленького мальчика нашли утром накануне, 8 июля, в частном доме в селе Иглино, сообщает сайт Newsbash.ru.
— Его нашли в ведре, на теле не было видимых телесных повреждений, — сообщил собеседник портала.Где были родители в этот момент, предстоит выяснить органам опеки.
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