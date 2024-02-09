В Башкирии вынесен приговор матери, чей годовалый ребенок утонул в ванной

Ишимбайский суд вынес приговор 25-летней жительнице города, чей годовалый сын утонул в ванной, пока она общалась по мобильному телефону. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Башкирии.

Женщина признана виновной по статье 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Суд приговорил ее к 10 месяцам ограничения свободы.

Трагедия произошла 22 ноября 2023 года. Мать оставила годовалого сына без присмотра в ванной комнате, чтобы поговорить с мужем по телефону. Вернувшись, она обнаружила, что ребенок захлебнулся водой. Женщина и ее мать пытались реанимировать мальчика, но их усилия не увенчались успехом. Ребенок скончался на месте происшествия.

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru