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В Башкирии вынесен приговор матери, чей годовалый ребенок утонул в ванной

В Башкирии вынесен приговор матери, чей годовалый ребенок утонул в ванной

Ишимбайский суд вынес приговор 25-летней жительнице города, чей годовалый сын утонул в ванной, пока она общалась по мобильному телефону. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Башкирии.

Женщина признана виновной по статье 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Суд приговорил ее к 10 месяцам ограничения свободы.

Трагедия произошла 22 ноября 2023 года. Мать оставила годовалого сына без присмотра в ванной комнате, чтобы поговорить с мужем по телефону. Вернувшись, она обнаружила, что ребенок захлебнулся водой. Женщина и ее мать пытались реанимировать мальчика, но их усилия не увенчались успехом. Ребенок скончался на месте происшествия.

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Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
Теги: происшествия смерть суд
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