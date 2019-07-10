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Авария под Уфой: «Лада Ларгус» опрокинулась в кювет, пострадали два человека

Добавлено: 10.07.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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Авария под Уфой: «Лада Ларгус» опрокинулась в кювет, пострадали два человека

Днем 9 июля в Уфимском районе в аварии едва не погибли два человека. На восьмом километре дороги Николаевка-Нурлино «Лада Ларгус» опрокинулась в кювет, сообщает сайт Newsbash.ru.

За рулем находился 28-летний житель Аургазинского района. Стражам порядка теперь предстоит выяснить, почему водитель потерял контроль над дорогой. Автомобиль съехал с проезжей части и упал в кювет. Травмы получили сам водитель и его 27-летняя пассажирка.

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Всего за сутки на территории Башкортостана зафиксировано 12 аварий с 14 пострадавшими. Сотрудники ГИБДД задержали 33 пьяных водителя и пресекли 2300 нарушений правил дорожного движения.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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