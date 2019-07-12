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Авария на трассе Уфа-Оренбург: в районе поселка Локотки, столкнулись несколько автомобилей

Добавлено: 12.07.19
Просмотров: 104
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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Авария на трассе Уфа-Оренбург: в районе поселка Локотки, столкнулись несколько автомобилей

На трассе Уфа — Оренбург, в районе поселка Локотки, столкнулись несколько автомобилей. Авария произошла около 16:00 в пятницу, 12 июля, сообщает сайт Newsbash.ru

— Массовая авария в районе Булгаково — Локотки, в ту сторону скорые промчались с мигалками, — сообщил читатель.

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По информации собственного источника редакции, медицинская помощь потребовалась восьмерым, двоих экстренно увезли в больницу.

Врачи, дорожные полицейские и скорая продолжают работать на месте происшествия. В ГИБДД по РБ информацию об аварии оперативно прокомментировать не смогли.

В блоге главного госавтоинспектора Башкирии Динара Гильмутдинова появились первые подробности ДТП. 
— Столкнулись Volkswagen Amarok под управлением 40-летнего водителя и Datsun on-DO, за рулём которого находился 18-летний уфимец, — сообщается в блоге.
По данным ГИБДД, пострадавших шестеро. Травмы получила 39-летняя жена водителя Volkswagen и их трехгодовалая дочь. Медицинская помощь потребовалась еще четырем пассажирам из Datsun, молодым людям в возрасте 17–19 лет.


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