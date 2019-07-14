В Архангельском районе на трассе Уфа-Инзер-Белорецк опрокинулся автобус с 39 пассажирами

В Башкортостане 14 июля в десятом часу вечера в ГИБДД РБ поступила информация об опрокидывании автобуса King Long XMQ с 39-ю пассажирами. Авария произошла на 54 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк.





Сейчас на месте работают экстренные службы, проинформировали в ГИБДД Башкирии.

«В Центр управления в кризисных ситуациях регионального МЧС поступило сообщение о том, что в районе села Ирныкши Архангельского района водитель допустил съезд автобуса с дороги в кювет. Есть пострадавшие. На месте работают силы и средства МЧС России, медики, ГИБДД. Информация оперативная, подлежит уточнению. В Главном управление МЧС России по Республике Башкортостан организован оперативный штаб. Ситуация находится на контроле», — проинформировали в пресс-службе ведомства.

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По предварительным данным, имеется информация о пяти погибших и пяти пострадавших.Есть сведения, что в салоне находились туристы из Татарстана.