В Архангельском районе на трассе Уфа-Инзер-Белорецк опрокинулся автобус с 39 пассажирами
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В Башкортостане 14 июля в десятом часу вечера в ГИБДД РБ поступила информация об опрокидывании автобуса King Long XMQ с 39-ю пассажирами. Авария произошла на 54 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк.
Сейчас на месте работают экстренные службы, проинформировали в ГИБДД Башкирии.
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«В Центр управления в кризисных ситуациях регионального МЧС поступило сообщение о том, что в районе села Ирныкши Архангельского района водитель допустил съезд автобуса с дороги в кювет. Есть пострадавшие. На месте работают силы и средства МЧС России, медики, ГИБДД. Информация оперативная, подлежит уточнению. В Главном управление МЧС России по Республике Башкортостан организован оперативный штаб. Ситуация находится на контроле», — проинформировали в пресс-службе ведомства.По предварительным данным, имеется информация о пяти погибших и пяти пострадавших.
Есть сведения, что в салоне находились туристы из Татарстана.
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