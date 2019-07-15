Авария в Зилаирском районе: в столкновении «ВАЗ-2114» и «Лада Калина» погибла пассажирка

В минувшее воскресенье на 168 километре трассы Магнитогорск-Ира в Зилаирском районе в мощном столкновении сошлись «ВАЗ-2114» и «Лада Калина», сообщает сайт Newsbash.ru.



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За рулем «ВАЗа» находился 32-летний житель Сибая, который пошел на обгон. В тот же момент 57-летний житель Баймакского района за рулем «Лады» начал поворачивать налево. От удара одна из легковушек перевернулась, а вторая оказалась в кювете. Жертвой трагедии стала 37-летняя пассажирка.