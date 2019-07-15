Авария в Зилаирском районе: в столкновении «ВАЗ-2114» и «Лада Калина» погибла пассажирка
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В минувшее воскресенье на 168 километре трассы Магнитогорск-Ира в Зилаирском районе в мощном столкновении сошлись «ВАЗ-2114» и «Лада Калина», сообщает сайт Newsbash.ru.
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