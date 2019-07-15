В Дюртюлинском районе пастух и его лошадь погибли от удара молнией

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, сообщение о том, что на поле возле деревни Казы-Ельдяк обнаружено тело пастуха и его лошади поступило в 18.45. Смерть предположительно наступила в результате удара молнии, сообщает сайт Newsbash.ru.





В этом же районе Башкирии сегодня во второй половине дня в селе Байгильды, деревнях Казы-Ельдяк, Турбек, Ельдяк, Сабанаево, Баргата и Бадраково произошло аварийное отключение электроэнергии из-за ухудшения погодных условий. Проводятся необходимые восстановительные работы.

Спасатели напоминают, если вы находитесь на открытой местности:— отключите сотовый телефон и другие устройства, не рекомендуется использовать зонты;— не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие). По статистике наиболее опасны дуб, тополь, ель, сосна;— при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею. Тело должно иметь по возможности меньшую площадь соприкосновения с землёй;— при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;во время грозы нельзя купаться в водоемах. Если вы находитесь на водоеме и видите приближение грозы — немедленно покиньте акваторию, отойдите от берега. Ни в коем случае не пытайтесь спрятаться в прибрежных кустах;— во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде. Если в поисках укрытия, вам необходимо пересечь открытое пространство – не бегите, идите спокойным шагом;

— если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз;

— если во время грозы вы находитесь в лодке, гребите к берегу;

— если вы во время грозы едете в автомобиле, прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев. Закройте окна, опустите антенну радиоприемника, оставайтесь в автомобиле;

— велосипед и мотоцикл могут являться в это время потенциально опасными. Их следует уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров.

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