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В Абзелиловском районе пьяная автоледи сбила юного велосипедиста и скрылась

Добавлено: 16.07.19
Просмотров: 124
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Абзелиловский район
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В Абзелиловском районе пьяная автоледи сбила юного велосипедиста и скрылась

Около полудня 15 июля в деревне Зеленая Поляна в Абзелиловском районе жертвой наезда автомобиля стал юный велосипедист. Все произошло на Курортной улице на парковке перед одним из местных магазинов, сообщает сайт Newsbash.ru.

Сбив мальчугана на велосипеде, водитель попросту уехал с места ДТП. Ребенка доставили в больницу, а нарушителя быстро нашли. Задержанной оказалась 26-летняя девушка. Полицейские предполагают, что водительница «ВАЗа-2114» сбила ребенка, будучи сильно пьяной. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

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Всего за сутки на территории Башкортостана произошло 13 аварий с одними погибшим и 20 пострадавшими. Сотрудники ГИБДД республики задержали 31 нетрезвого водителя и пресекли 2200 нарушений.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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