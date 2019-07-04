ДТП в Ермекеевском районе: молодая автоледи сбила велосипедиста

В минувшую среду, 3 июля, в Ермекеевском районе Башкирии под колеса легковушки попал 16-летний подросток на велосипеде, сообщает сайт Newsbash.ru.



ДТП случилось на третьем километре дороги Приютово-Бижбуляк. 18-летняя жительница Белебеевского района рассказала, что велосипедист ехал в попутном направлении и неожиданно выехал на дорогу. Водительница не успела затормозить и сбила десятиклассника. 16-летнего школьника отправили в больницу.