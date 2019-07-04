Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » ДТП в Ермекеевском районе: молодая автоледи сбила велосипедиста

ДТП в Ермекеевском районе: молодая автоледи сбила велосипедиста

Добавлено: 04.07.19
Просмотров: 115
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Ермекеевский район
Комментарии (0)
Загрузка...
ДТП в Ермекеевском районе: молодая автоледи сбила велосипедиста

В минувшую среду, 3 июля, в Ермекеевском районе Башкирии под колеса легковушки попал 16-летний подросток на велосипеде, сообщает сайт Newsbash.ru.

В Ермекеевском районе глава СП фиктивно устроила на работу своего сына

Читайте также:

В Ермекеевском районе глава СП фиктивно устроила на работу своего сына
ДТП случилось на третьем километре дороги Приютово-Бижбуляк. 18-летняя жительница Белебеевского района рассказала, что велосипедист ехал в попутном направлении и неожиданно выехал на дорогу. Водительница не успела затормозить и сбила десятиклассника. 16-летнего школьника отправили в больницу.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В Стерлитамаке велосипедист попал под колеса экскаватора на улице Худайбердина
Происшествия
В Стерлитамаке велосипедист попал под колеса экскаватора на улице Худайбердина
В Туймазинском районе лоб в лоб столкнулись «Форд Фокус» и «Фольксваген Поло»: погиб один из водителей
Происшествия
В Туймазинском районе лоб в лоб столкнулись «Форд Фокус» и «Фольксваген Поло»: погиб один из водителей
ДТП в Благоварском районе: «Шкода Октавия» насмерть сбила жителя Татарстана
Происшествия
ДТП в Благоварском районе: «Шкода Октавия» насмерть сбила жителя Татарстана
В Белебеевском районе Башкирии водитель сбил школьника и скрылся
Происшествия
В Белебеевском районе Башкирии водитель сбил школьника и скрылся
Пожилая жительница Баймакского района погибла в ДТП
Происшествия
Пожилая жительница Баймакского района погибла в ДТП
В Мишкинском районе «десятка» опрокинулась в кювет: двое человек погибли, один госпитализирован
Происшествия
В Мишкинском районе «десятка» опрокинулась в кювет: двое человек погибли, один госпитализирован
В Белебеевском районе иномарка сбила насмерть мотоциклиста
Происшествия
В Белебеевском районе иномарка сбила насмерть мотоциклиста
В Давлекановском районе ВАЗ-2108 насмерть сбил 58-летнего велосипедиста
Происшествия
В Давлекановском районе ВАЗ-2108 насмерть сбил 58-летнего велосипедиста
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: