ДТП в Ермекеевском районе: молодая автоледи сбила велосипедиста
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В минувшую среду, 3 июля, в Ермекеевском районе Башкирии под колеса легковушки попал 16-летний подросток на велосипеде, сообщает сайт Newsbash.ru.
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