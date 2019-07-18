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ДТП в Баймаке: автомобиль Daewoo Nexia вылетел с моста в реку Таналык

Добавлено: 18.07.19
Просмотров: 113
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Баймакский район
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ДТП в Баймаке: автомобиль Daewoo Nexia вылетел с моста в реку Таналык

В ночь с 17 на 18 июля в Баймаке в результате ДТП с городского моста вылетел в реку Таналык автомобиль Daewoo Nexia, сообщает сайт Newsbash.ru.

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По предварительным данным, возле пересечения улиц Стахановская и Ленина автомобиль опрокинулся в правую сторону по ходу движения и, не удержавшись на мосту, «нырнул» в реку Таналык.

Как рассказал источник, пострадавших в ДТП нет. Причины происшествия устанавливаются.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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