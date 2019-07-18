ДТП в Баймаке: автомобиль Daewoo Nexia вылетел с моста в реку Таналык
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В ночь с 17 на 18 июля в Баймаке в результате ДТП с городского моста вылетел в реку Таналык автомобиль Daewoo Nexia, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Как рассказал источник, пострадавших в ДТП нет. Причины происшествия устанавливаются.
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