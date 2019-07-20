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В Давлеканово мужчину укусил сак - крупный желтый паук

Добавлено: 20.07.19
Просмотров: 58
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Давлекановский район
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В Давлеканово мужчину укусил сак - крупный желтый паук

С неприятным сюрпризом столкнулся житель Давлеканово, когда у себя дома обнаружил необычного ярко-желтого и довольно крупного паука. При попытке поближе познакомиться с незваным гостем, мужчина получил укус, сообщает сайт Newsbash.ru.

Как убеждают местные жители, такие пауки уже распространились по всему Давлеканово и часто встречаются в Уфе.

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- Отца дома укусил этот паук, будьте внимательны, - сообщает один из местных жителей.
Судя по фотографии, которую выложил пострадавший, таинственное кусачее насекомое – желтый паук сак (хейракантиум), который часто летом встречается в России и живет в лесах, на полях и в городских парках, редко заползая в дом. Увеличению численности насекомых способствует жаркий влажный климат.

Бояться таких пауков не стоит – они не ядовиты, хотя укус может вызвать аллергическую реакцию (особенно у пожилых людей и маленьких детей), слабость, рвоту и головную боль. Арахнологи рекомендуют не трогать паука руками, потому что он сразу идет в атаку, а с помощью листа бумаги или совка подцепить насекомое и вынести на улицу.
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