В Белебеевском районе полностью вымерла одна из пасек
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В Белебеевском районе вымерла пасека из 50 ульев. Соответствующее видео в соцсетях опубликовал местный житель, сообщает сайт Newsbash.ru.
«Придя утром на пасеку, я заметил подмор. Какие-то пчелки еще ползают, какие-то дохлые. И так — возле каждого улья. Некоторые пчелы еще пытаются шевелиться и встать, но никак не получается. Видно, что это отравление. Здоровые пчелы, прошедшие все лабораторные анализы, вдруг за одну ночь стали отравленными. Летных пчел почти не осталось, а те бедняжки, которые еще живы, сейчас пытаются освободиться от больных пчел. Чем отравили? Вопрос! Но то, что это не их болезнь – это точно. И это все происходит во время медосбора. Будет ли в этом году мед?», — рассуждает за кадром автор ролика.
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