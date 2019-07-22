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В Белебеевском районе полностью вымерла одна из пасек

Добавлено: 22.07.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
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В Белебеевском районе полностью вымерла одна из пасек

В Белебеевском районе вымерла пасека из 50 ульев. Соответствующее видео в соцсетях опубликовал местный житель, сообщает сайт Newsbash.ru.


«Придя утром на пасеку, я заметил подмор. Какие-то пчелки еще ползают, какие-то дохлые. И так — возле каждого улья. Некоторые пчелы еще пытаются шевелиться и встать, но никак не получается. Видно, что это отравление. Здоровые пчелы, прошедшие все лабораторные анализы, вдруг за одну ночь стали отравленными. Летных пчел почти не осталось, а те бедняжки, которые еще живы, сейчас пытаются освободиться от больных пчел. Чем отравили? Вопрос! Но то, что это не их болезнь – это точно. И это все происходит во время медосбора. Будет ли в этом году мед?», — рассуждает за кадром автор ролика.
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По словам комментаторов в соцсетях, аналогичная ситуация наблюдается сразу в нескольких районах республики. Напомним, ранее в эфир программы «Вести-Башкортостан» выходил репортаж о массовой гибели пчел. Пасечники считают, что всему виной – обработка рапсовых полей химикатами. Между тем, в министерстве сельского хозяйства только создали комиссию по расследованию случаев падежа насекомых.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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