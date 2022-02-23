В Башкирии прокуратура проверит пчел-мигрантов

09:20, 23 фев 2022

Иностранные пчелы оказались под пристальным вниманием прокуратуры в Башкирии. Все из-за недовольства местных жителей, которые переживают за родных пчел.







Прокуратура проверить размещение пасек с зарубежными породами пчел в Ишимбайском районе. Ранее местные жители провели серию пикетов с требованием не допустить иностранных инвесторов.



Минлесхоз провел аукционы на аренду участков в районе — на них будут расположены пасеки компании «Би хеппи», которой владеют иностранцы. Жителям такой исход оказался не по душе.

Ранее сообщалось о том, что сотрудники лаборатории Управления Россельхознадзора по Башкирии обнаружили на прилавках Уфы мед с содержанием антибиотика левомицетина (хлорамфеникол). Продукт выпускался под брендом ООО «Медовз». После лабораторных исследований стало известно, что в меде находилось 0,00057 мг/кг антибиотиков.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram