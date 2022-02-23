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В Башкирии прокуратура проверит пчел-мигрантов

В Башкирии прокуратура проверит пчел-мигрантов

09:20, 23 фев 2022

Иностранные пчелы оказались под пристальным вниманием прокуратуры в Башкирии. Все из-за недовольства местных жителей, которые переживают за родных пчел.

Прокуратура проверить размещение пасек с зарубежными породами пчел в Ишимбайском районе. Ранее местные жители провели серию пикетов с требованием не допустить иностранных инвесторов.

Минлесхоз провел аукционы на аренду участков в районе — на них будут расположены пасеки компании «Би хеппи», которой владеют иностранцы. Жителям такой исход оказался не по душе.

Ранее сообщалось о том, что сотрудники лаборатории Управления Россельхознадзора по Башкирии обнаружили на прилавках Уфы мед с содержанием антибиотика левомицетина (хлорамфеникол). Продукт выпускался под брендом ООО «Медовз». После лабораторных исследований стало известно, что в меде находилось 0,00057 мг/кг антибиотиков.

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Источник: news102.ru
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