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ДТП в Стерлибашевском районе: пьяный водитель опрокинулся в кювет, погиб пассажир

Добавлено: 24.07.19
Просмотров: 58
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлибашевский район
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ДТП в Стерлибашевском районе: пьяный водитель опрокинулся в кювет, погиб пассажир

Днем 23 июля нетрезвый водитель опрокинул авто в кювет. Авария произошла на четвертом километре дороги Кундряк-Халикеево в Стерлибашевском районе республики, сообщает сайт Newsbash.ru.

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41-летний житель Стерлитамака за рулем «Лады Гранта» съехал с проезжей части, и машина перевернулась. Выяснилось, что виновник ДТП сел за руль в пьяном виде.

Жертвой происшествия стал 45-летний пассажир, умерший в больнице. Травмы получили также 66-летний мужчина и семилетний мальчик.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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