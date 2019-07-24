ДТП в Стерлибашевском районе: пьяный водитель опрокинулся в кювет, погиб пассажир

Днем 23 июля нетрезвый водитель опрокинул авто в кювет. Авария произошла на четвертом километре дороги Кундряк-Халикеево в Стерлибашевском районе республики, сообщает сайт Newsbash.ru.



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41-летний житель Стерлитамака за рулем «Лады Гранта» съехал с проезжей части, и машина перевернулась. Выяснилось, что виновник ДТП сел за руль в пьяном виде.Жертвой происшествия стал 45-летний пассажир, умерший в больнице. Травмы получили также 66-летний мужчина и семилетний мальчик.