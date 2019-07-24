ДТП в Стерлибашевском районе: пьяный водитель опрокинулся в кювет, погиб пассажир
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Днем 23 июля нетрезвый водитель опрокинул авто в кювет. Авария произошла на четвертом километре дороги Кундряк-Халикеево в Стерлибашевском районе республики, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Жертвой происшествия стал 45-летний пассажир, умерший в больнице. Травмы получили также 66-летний мужчина и семилетний мальчик.
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