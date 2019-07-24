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В Абзелиловском районе мужчина изнасиловал в гараже подругу из Магнитогорска

Добавлено: 24.07.19
Просмотров: 81
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Абзелиловский район
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В Абзелиловском районе мужчина изнасиловал в гараже подругу из Магнитогорска

38-летний житель Башкирии надругался над 36-летней уроженкой Челябинской области. Инцидент произошел в Абзелиловском районе республики. Известно, что женщина приехала в Башкирию из Магнитогорска, сообщает сайт Newsbash.ru.

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22 июля вечером мужчина завез жертву в свой гараж и изнасиловал ее. Женщина написала заявление в полицию. Об этом сообщает КП-Уфа, ссылаясь на собственный источник.

Оперативники доставили пьяного подозреваемого в отдел. Мужчина свою вину отрицать не стал. Расследование продолжается.
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