В Абзелиловском районе мужчина изнасиловал в гараже подругу из Магнитогорска
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38-летний житель Башкирии надругался над 36-летней уроженкой Челябинской области. Инцидент произошел в Абзелиловском районе республики. Известно, что женщина приехала в Башкирию из Магнитогорска, сообщает сайт Newsbash.ru.
Оперативники доставили пьяного подозреваемого в отдел. Мужчина свою вину отрицать не стал. Расследование продолжается.
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