Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Авария в Уфе: на улице Зеленая роща столкнулись «ВАЗ-2114» и КамАЗ

Авария в Уфе: на улице Зеленая роща столкнулись «ВАЗ-2114» и КамАЗ

Добавлено: 05.08.19
Просмотров: 108
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Загрузка...
Авария в Уфе: на улице Зеленая роща столкнулись «ВАЗ-2114» и КамАЗ

В управлении гражданской защиты по Уфе сообщили, что сегодня, 5 августа, около 17:00 в информационный центр ведомства поступила информация о столкновении легкового автомобиля «ВАЗ-2114» и КамАЗа, сообщает сайт Newsbash.ru.

Уточняется, что ДТП произошло на улице Зеленая роща, около 15-го дома. Спасателей вызвали так как была необходима помощь пострадавшему водителю легкового автомобиля.

Авария в Уфе: в массовом ДТП возле «Миловского парка» пострадали 4 человека

Читайте также:

Авария в Уфе: в массовом ДТП возле «Миловского парка» пострадали 4 человека
«Совместно с прибывшими на место аварии пожарными спасатели деблокировали пострадавшего водителя легковушки и транспортировали его до автомобиля скорой помощи», – отметили в управлении.
В настоящий момент выясняются причины и обстоятельства случившегося.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Авария в Уфе: автобус Нефаз столкнулся с поливомоечной машиной, пострадали два человека
Происшествия
Авария в Уфе: автобус Нефаз столкнулся с поливомоечной машиной, пострадали два человека
Авария в Уфе: на улице Революционной в автозак врезалась иномарка
Происшествия
Авария в Уфе: на улице Революционной в автозак врезалась иномарка
В Абзелиловском районе пьяная автоледи сбила юного велосипедиста и скрылась
Происшествия
В Абзелиловском районе пьяная автоледи сбила юного велосипедиста и скрылась
Авария в Уфе: водителя зажало в салоне ВАЗ-21111 после наезда на столб
Происшествия
Авария в Уфе: водителя зажало в салоне ВАЗ-21111 после наезда на столб
В Туймазинском районе поезд сбил автомобиль
Происшествия
В Туймазинском районе поезд сбил автомобиль
В Нефтекамске КамАЗ не уступил дорогу легковушке: пострадала девушка
Происшествия
В Нефтекамске КамАЗ не уступил дорогу легковушке: пострадала девушка
В Уфе в ДТП попали школьный автобус и отечественное авто
Происшествия
В Уфе в ДТП попали школьный автобус и отечественное авто
В Учалинском районе столкнулись КамАЗ и легковушка
Происшествия
В Учалинском районе столкнулись КамАЗ и легковушка
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: