Авария в Уфе: на улице Зеленая роща столкнулись «ВАЗ-2114» и КамАЗ

В управлении гражданской защиты по Уфе сообщили, что сегодня, 5 августа, около 17:00 в информационный центр ведомства поступила информация о столкновении легкового автомобиля «ВАЗ-2114» и КамАЗа, сообщает сайт Newsbash.ru.





Уточняется, что ДТП произошло на улице Зеленая роща, около 15-го дома. Спасателей вызвали так как была необходима помощь пострадавшему водителю легкового автомобиля.

«Совместно с прибывшими на место аварии пожарными спасатели деблокировали пострадавшего водителя легковушки и транспортировали его до автомобиля скорой помощи», – отметили в управлении.

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В настоящий момент выясняются причины и обстоятельства случившегося.