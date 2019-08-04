Авария в Уфе: в массовом ДТП возле «Миловского парка» пострадали 4 человека
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В Уфе возле поворота на жилой комплекс «Миловский парк», произошло массовое ДТП. Авария случилась на 11-м километре западного обхода города в направлении Авдон — Подымалово около полудня 4 августа, сообщает сайт Newsbash.ru
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— На этом перекрестке без светофора не обойтись, каждый день очередное ДТП, — пишут местные жители в соцсетях.Медицинская помощь потребовалась трем пострадавшим из УАЗа и одному из автомобиля Nissan.
Обстоятельства случившегося предстоит установить сотрудникам дорожной полиции.
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