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Авария в Уфе: в массовом ДТП возле «Миловского парка» пострадали 4 человека

Добавлено: 04.08.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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Авария в Уфе: в массовом ДТП возле «Миловского парка» пострадали 4 человека

В Уфе возле поворота на жилой комплекс «Миловский парк», произошло массовое ДТП. Авария случилась на 11-м километре западного обхода города в направлении Авдон — Подымалово около полудня 4 августа, сообщает сайт Newsbash.ru

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По предварительной информации, один из водителей нарушил Правила дорожного движения, проезжая перекресток.
— На этом перекрестке без светофора не обойтись, каждый день очередное ДТП, — пишут местные жители в соцсетях.
Медицинская помощь потребовалась трем пострадавшим из УАЗа и одному из автомобиля Nissan.

Обстоятельства случившегося предстоит установить сотрудникам дорожной полиции.
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