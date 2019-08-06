В Абзелиловском районе ревнивый мужчина до смерти избил свою спутницу
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Жертвой жестокой расправы от рук своего избранника стала жительница Белорецка, которая вместе с ним приехала на заработки в Абзелиловский район Башкирии, сообщает сайт Newsbash.ru.
В одной из деревень сожители устроились на местную ферму скотником и дояркой. Вечером 1 августа в свой выходной парочка устроила застолье на территории фермы. Напившись, 55-летний мужчина уснул, а дама отправилась знакомому жителю деревни домой. Но сил на продолжение вечеринки у нее не хватило, и она тоже уснула. Проснувшись, белоречанин отправился искать возлюбленную. Найдя ее в доме знакомого, мужчина впал в ярость и сильно избил несчастную, осыпав ударами по голове. Истерзанную женщину он попросту бросил и ушел.
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