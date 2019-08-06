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В Абзелиловском районе ревнивый мужчина до смерти избил свою спутницу

Добавлено: 06.08.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Абзелиловский район
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В Абзелиловском районе ревнивый мужчина до смерти избил свою спутницу

Жертвой жестокой расправы от рук своего избранника стала жительница Белорецка, которая вместе с ним приехала на заработки в Абзелиловский район Башкирии, сообщает сайт Newsbash.ru.

В одной из деревень сожители устроились на местную ферму скотником и дояркой. Вечером 1 августа в свой выходной парочка устроила застолье на территории фермы. Напившись, 55-летний мужчина уснул, а дама отправилась знакомому жителю деревни домой. Но сил на продолжение вечеринки у нее не хватило, и она тоже уснула. Проснувшись, белоречанин отправился искать возлюбленную. Найдя ее в доме знакомого, мужчина впал в ярость и сильно избил несчастную, осыпав ударами по голове. Истерзанную женщину он попросту бросил и ушел.

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По данным пресс-службы следственного комитета Башкортостана, тело погибшей обнаружил хозяин жилища ночью 2 августа. Душегуба задержали на территории деревни – мужчина был в стельку пьян. Следователи предъявили задержанному обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Свою вину он полностью признал.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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