Житель Бураевского района Башкирии избил и бросил умирать своего знакомого

15:03, 29 окт 2022

В Бураевском районе местный житель обвиняется в убийстве своего знакомого по неосторожности. Как сообщает СК по РБ, 47-летнему жителю деревни Новоельдяково предъявили обвинение по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» (ч. 4 ст. 111 УК РФ).







Уточняется, что с 13 по 14 октября этого года обвиняемый пришел на застолье к 64-летнему потерпевшему. Мужчины распивали спиртное, затем между ними произошла ссора: хозяин дома оскорбил своего гостя. В ответ на это обвиняемый начал избивать мужчину руками и ногами, а также табуретом по голове и другим частям тела, затем чего ушел домой. Потерпевшего обнаружили без сознания сотрудники полиции, когда опрашивали жителей села: супруга злоумышленника подала заявление о краже телефона мужа.



Как сообщает МВД по РБ, пострадавшего привезли в больницу – он с трудом вспоминал, что с ним произошло. Спустя 12 дней мужчина скончался от полученных травм. Сотрудники полиции установили подозреваемого и доставили его в Следственный комитет. Уточняется, что 47-летний мужчина ранее был судим.





Сейчас обвиняемый находится под стражей. Он сознался в совершенном преступлении. Следователями назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы и другие свидетели.

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Фото: Следком РБ