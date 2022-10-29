Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

Житель Бураевского района Башкирии избил и бросил умирать своего знакомого

Житель Бураевского района Башкирии избил и бросил умирать своего знакомого

15:03, 29 окт 2022

В Бураевском районе местный житель обвиняется в убийстве своего знакомого по неосторожности. Как сообщает СК по РБ, 47-летнему жителю деревни Новоельдяково предъявили обвинение по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» (ч. 4 ст. 111 УК РФ).



Уточняется, что с 13 по 14 октября этого года обвиняемый пришел на застолье к 64-летнему потерпевшему. Мужчины распивали спиртное, затем между ними произошла ссора: хозяин дома оскорбил своего гостя. В ответ на это обвиняемый начал избивать мужчину руками и ногами, а также табуретом по голове и другим частям тела, затем чего ушел домой. Потерпевшего обнаружили без сознания сотрудники полиции, когда опрашивали жителей села: супруга злоумышленника подала заявление о краже телефона мужа.

Как сообщает МВД по РБ, пострадавшего привезли в больницу – он с трудом вспоминал, что с ним произошло. Спустя 12 дней мужчина скончался от полученных травм. Сотрудники полиции установили подозреваемого и доставили его в Следственный комитет. Уточняется, что 47-летний мужчина ранее был судим.


Сейчас обвиняемый находится под стражей. Он сознался в совершенном преступлении. Следователями назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы и другие свидетели. 

Читайте также:

В Стерлитамаке мужчина с автоматом устроил драку во дворе жилого дома
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: Следком РБ
Теги: Бураевский район происшествия убийство криминал Новоельдяково
Читайте также

Житель Кармаскалинского района погубил своего знакомого с помощью бензина и спичек
Происшествия в Башкирии
Житель Кармаскалинского района погубил своего знакомого с помощью бензина и спичек
В Башкирии в городе Салавате мужчина молотком забил до смерти собственную мать
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в городе Салавате мужчина молотком забил до смерти собственную мать
В Зианчуринском районе муж зарезал жену за отказ в интиме
Происшествия в Башкирии
В Зианчуринском районе муж зарезал жену за отказ в интиме
Следком Башкирии рассказал подробности убийства депутатом инвалида в Мелеузе
Происшествия в Башкирии
Следком Башкирии рассказал подробности убийства депутатом инвалида в Мелеузе


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: