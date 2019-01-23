Житель Кармаскалинского района погубил своего знакомого с помощью бензина и спичек
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1 января нетрезвый житель села Кармаскалы начал избивать своего знакомого. Из личной неприязни он нанес 53-летнему мужчине несколько ударов поленом по различным частям тела. ЧП произошло в гараже дома, где проживал потерпевший, сообщает пресс-служба Следкома по РБ.
Вначале медики предположили, что мужчина получил ожоги по неосторожности. Однако благодаря следственно-оперативным мероприятиям удалось восстановить картину преступления и установить причастного. Обвиняемый вину в совершенном преступлении не признал.
В настоящее время злоумышленник задержан, с ним проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение. Судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
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