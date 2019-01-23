Житель Кармаскалинского района погубил своего знакомого с помощью бензина и спичек

1 января нетрезвый житель села Кармаскалы начал избивать своего знакомого. Из личной неприязни он нанес 53-летнему мужчине несколько ударов поленом по различным частям тела. ЧП произошло в гараже дома, где проживал потерпевший, сообщает пресс-служба Следкома по РБ.



Второй мужчина, который также проживал в данном гараже, вернувшись домой, попытался остановить злоумышленника, но также получил несколько ударов поленом. После этого обвиняемый поволок потерпевшего к выходу, где вылил на него бензин и поджег его одежду. Соседу потерпевшего удалось потушить пламя снегом. Пострадавший мужчина был госпитализирован и 18 января скончался от полученных ожогов.Вначале медики предположили, что мужчина получил ожоги по неосторожности. Однако благодаря следственно-оперативным мероприятиям удалось восстановить картину преступления и установить причастного. Обвиняемый вину в совершенном преступлении не признал.В настоящее время злоумышленник задержан, с ним проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение. Судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.