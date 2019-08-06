Авария в Уфе: пассажирский микроавтобус Ford Transit въехал в заднюю часть троллейбуса
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Утром сегодня, 6 августа, в Уфе на пересечении улиц Комарова и Интернациональной произошло ДТП с участием общественного транспорта — пассажирский микроавтобус Ford Transit въехал в заднюю часть троллейбуса, сообщает сайт Newsbash.ru.
— Есть пострадавшие, — уточнил автор изображений с места ДТП.
Известно, что автобус двигался по маршруту № 233 — от остановки «Монтажников» на Соединительном шоссе в сторону гипермаркета «Лента» на улице Пугачева.
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