Авария в Уфе: пассажирский микроавтобус Ford Transit въехал в заднюю часть троллейбуса

Утром сегодня, 6 августа, в Уфе на пересечении улиц Комарова и Интернациональной произошло ДТП с участием общественного транспорта — пассажирский микроавтобус Ford Transit въехал в заднюю часть троллейбуса, сообщает сайт Newsbash.ru.



— Есть пострадавшие, — уточнил автор изображений с места ДТП.





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Фотографиями с места аварии очевидцы поделились в городском паблике в соцсети.Известно, что автобус двигался по маршруту № 233 — от остановки «Монтажников» на Соединительном шоссе в сторону гипермаркета «Лента» на улице Пугачева.