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Авария в Уфе: пассажирский микроавтобус Ford Transit въехал в заднюю часть троллейбуса

Добавлено: 06.08.19
Просмотров: 84
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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Авария в Уфе: пассажирский микроавтобус Ford Transit въехал в заднюю часть троллейбуса

Утром сегодня, 6 августа, в Уфе на пересечении улиц Комарова и Интернациональной произошло ДТП с участием общественного транспорта — пассажирский микроавтобус Ford Transit въехал в заднюю часть троллейбуса, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Фотографиями с места аварии очевидцы поделились в городском паблике в соцсети.
— Есть пострадавшие, — уточнил автор изображений с места ДТП.

Известно, что автобус двигался по маршруту № 233 — от остановки «Монтажников» на Соединительном шоссе в сторону гипермаркета «Лента» на улице Пугачева.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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