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Авария в Благоварском районе: на месте где когда-то погиб ребенок столкнулись две легковушки

Добавлено: 06.08.19
Просмотров: 120
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Благоварский район
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Авария в Благоварском районе: на месте где когда-то погиб ребенок столкнулись две легковушки

6 августа, на трассе в Благоварском районе Башкирии столкнулись две отечественные легковушки — ВАЗ-2112 и ВАЗ-2115. По словам очевидцев, ДТП произошло ровно на том месте, где раньше уже гибли люди, сообщает сайт Newsbash.ru.

Фотографии опубликовали очевидцы в тематическом паблике в соцсети.

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— Перекресток Самарино. Есть пострадавшие. Оказана первая помощь, и увезли на скорой водителя, девушку и ребёнка, — прокомментировал автор фотографий с места происшествия.
На фотографиях видно, что «двенадцатая», которая улетела в кювет, уткнулась передней частью в памятник, какие обычно ставят на обочинах, чтобы почтить память погибших в ДТП людей. По словам одного из местных жителей, несколько лет назад здесь попал под колеса ребенок:
— У жены спросил, она с тех краев. Говорит, что там ребенка сбили насмерть давным-давно, он дорогу перебегал. Поэтому цветы лежат, — прокомментировал фотографии подписчик паблика Азамат.
Обстоятельства ДТП, в том числе точное количество пострадавших людей, уточняются. На месте работают сотрудники ГИБДД.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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