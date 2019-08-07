В Куюргазинском районе под колеса покатившегося автомобиля попал 3-летний ребенок
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Вчера днем в Куюргазинском районе Башкирии из-за невнимательности матери под колеса автомобиля попал ее маленький сын. Все случилось в селе Яшимбетово на Молодежной улице, сообщает сайт Newsbash.ru.
По предварительным данным, 35-летняя автоледи вышла из своего «ВАЗ-2110», но легковушка вдруг пришла в движение и скатилась прямо ее на трехлетнего сына. К счастью, мальчик остался жив, но получил травмы и находится в больнице.
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