В Нуримановском районе водитель «Лады Нива» наехал на лежавшего на проезжей части человека
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В ночь с 16 на 17 июля в Нуримановском районе Башкортостана случилось серьезное ДТП, в котором пострадал пешеход. В селе Старокулево на Советской улице машина наехала на лежавшего на проезжей части человека, сообщает сайт Newsbash.ru.
О том, что мужчина лежал прямо на дороге, рассказал водитель «Лады Нива». На темной дороге 42-летний уфимец попросту не разглядел живое «препятствие». К счастью, пострадавший выжил, но оказался в больнице с тяжелыми травами. В обстоятельствах дела разбираются полицейские.
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