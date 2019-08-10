В Салавате водитель трамвая насмерть задавил пешехода
Комментарии (0)
Загрузка...
Вечером минувшей пятницы в Салавате 30-летняя водитель трамвая допустила наезд на неизвестную женщину. От полученных травм неустановленный пешеход погибла на месте, сообщает сайт Newsbash.ru.
- Со слов водителя, она лежала на трамвайных путях, - сообщает в своем блоге главный автоинспектор Башкирии Динаир Гильмутдинов. - Начато разбирательство.Всего за сутки на дорогах республики случилась 19 автомобильных аварий, в которых двое погибли, а 21 получили травмы.
Читайте также
Происшествия
ДТП в Кармаскалинском районе: неизвестный водитель насмерть сбил пешехода
Происшествия
В Салавате водитель опрокинул автомобиль с пассажирами и сбежал
Происшествия
ДТП в Салавате: водитель сбил двух пешеходов
Происшествия
В Нефтекамске мусоровоз насмерть задавил пенсионерку
Происшествия
Авария в Уфе: столкнулись маршрутная «Газель» и НефАЗ, пострадала пожилая пассажирка
Происшествия
В Стерлитамакском районе водитель грузовика наехал на пешехода
Происшествия
В Белокатайском районе насмерть сбили подростка
Происшествия
В Белебеевском районе погиб пешеход после наезда автомобиля