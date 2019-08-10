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В Салавате водитель трамвая насмерть задавил пешехода

Добавлено: 10.08.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Салават
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В Салавате водитель трамвая насмерть задавил пешехода

Вечером минувшей пятницы в Салавате 30-летняя водитель трамвая допустила наезд на неизвестную женщину. От полученных травм неустановленный пешеход погибла на месте, сообщает сайт Newsbash.ru.

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- Со слов водителя, она лежала на трамвайных путях, - сообщает в своем блоге главный автоинспектор Башкирии Динаир Гильмутдинов. - Начато разбирательство.
Всего за сутки на дорогах республики случилась 19 автомобильных аварий, в которых двое погибли, а 21 получили травмы.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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