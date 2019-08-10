В Салавате водитель трамвая насмерть задавил пешехода

Вечером минувшей пятницы в Салавате 30-летняя водитель трамвая допустила наезд на неизвестную женщину. От полученных травм неустановленный пешеход погибла на месте, сообщает сайт Newsbash.ru.



- Со слов водителя, она лежала на трамвайных путях, - сообщает в своем блоге главный автоинспектор Башкирии Динаир Гильмутдинов. - Начато разбирательство.

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Всего за сутки на дорогах республики случилась 19 автомобильных аварий, в которых двое погибли, а 21 получили травмы.