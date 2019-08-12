Авария в Уфе: на улице Сквозная столкнулись встречные ВАЗ-2111 и грузовик МАЗ
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Днём в столице Башкирии на улице Сквозная столкнулись встречные ВАЗ-2111 и грузовик МАЗ. К счастью обошлось без летального исхода, сообщает сайт Newsbash.ru.
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- В результате аварии 23-летний водитель отечественного автомобиля и его 65-летняя пассажирка получили травмы. - сообщает в своем блоге главный автоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано девять автомобильных аварий, в которых пятнадцать человек получили травмы.
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