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Авария в Уфе: на улице Сквозная столкнулись встречные ВАЗ-2111 и грузовик МАЗ

Добавлено: 12.08.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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Авария в Уфе: на улице Сквозная столкнулись встречные ВАЗ-2111 и грузовик МАЗ

Днём в столице Башкирии на улице Сквозная столкнулись встречные ВАЗ-2111 и грузовик МАЗ. К счастью обошлось без летального исхода, сообщает сайт Newsbash.ru.

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- В результате аварии 23-летний водитель отечественного автомобиля и его 65-летняя пассажирка получили травмы. - сообщает в своем блоге главный автоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.
Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано девять автомобильных аварий, в которых пятнадцать человек получили травмы.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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