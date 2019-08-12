Авария в Уфе: на улице Сквозная столкнулись встречные ВАЗ-2111 и грузовик МАЗ

Днём в столице Башкирии на улице Сквозная столкнулись встречные ВАЗ-2111 и грузовик МАЗ. К счастью обошлось без летального исхода, сообщает сайт Newsbash.ru.



- В результате аварии 23-летний водитель отечественного автомобиля и его 65-летняя пассажирка получили травмы. - сообщает в своем блоге главный автоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано девять автомобильных аварий, в которых пятнадцать человек получили травмы.