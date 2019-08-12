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Авария в Уфе: пьяный водитель влетел в здание шиномонтажки

Добавлено: 12.08.19
Просмотров: 37
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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Авария в Уфе: пьяный водитель влетел в здание шиномонтажки

В Уфе водитель протаранил здание шиномонтажа. Инцидент произошел накануне, 11 августа, на улице Вологодской. Момент аварии попал в объектив видеокамеры, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Как сообщают очевидцы в соцсетях, водитель находился в нетрезвом состоянии и скрылся с места аварии. Официального подтверждения этой информации пока нет. Подробности ДТП уточняются.
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