Авария в Уфе: пьяный водитель влетел в здание шиномонтажки
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В Уфе водитель протаранил здание шиномонтажа. Инцидент произошел накануне, 11 августа, на улице Вологодской. Момент аварии попал в объектив видеокамеры, сообщает сайт Newsbash.ru.
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