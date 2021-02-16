ДТП в Уфе: пьяный водитель иномарки въехал в сугроб и опрокинулся

Накануне в столице Башкирии водитель автомобиля Toyota Rav4 на полном ходу влетел в снежный сугроб, после чего кроссовер опрокинулся. Подробности рассказали в ГИБДД по Уфе.
Авария произошла на улице Набережной реки Уфы. За рулем иномарки находился 20-летний парень. Оказалось, что в момент ДТП он был пьян.
ГИБДД по Уфе:
- Было установлено, что 20-летний уфимец находился за рулём автомашины в состоянии опьянения. Показания алкотестера это подтвердили – 0, 825 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха. За управление транспортным средством в состоянии опьянения водитель был привлечён к административной ответственности по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ.
В результате аварии 20-летний пассажир получил травмы головы. Его доставили в больницу. По факту аварии проводится проверка.