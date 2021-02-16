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ДТП в Уфе: пьяный водитель иномарки въехал в сугроб и опрокинулся

ДТП в Уфе: пьяный водитель иномарки въехал в сугроб и опрокинулся

Уфа | 16 фев 2021 | 09:46

Накануне в столице Башкирии водитель автомобиля Toyota Rav4 на полном ходу влетел в снежный сугроб, после чего кроссовер опрокинулся. Подробности рассказали в ГИБДД по Уфе.

Авария произошла на улице Набережной реки Уфы. За рулем иномарки находился 20-летний парень. Оказалось, что в момент ДТП он был пьян.

ГИБДД по Уфе:

- Было установлено, что 20-летний уфимец находился за рулём автомашины в состоянии опьянения. Показания алкотестера это подтвердили – 0, 825 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха. За управление транспортным средством в состоянии опьянения водитель был привлечён к административной ответственности по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ.
В результате аварии 20-летний пассажир получил травмы головы. Его доставили в больницу. По факту аварии проводится проверка.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе местную школу № 110 затопило из-за прорыва трубы. Об этом сообщили горожане в сети вчера, 14 февраля.

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Источник: bash.news

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