В Уфе пьяный водитель столкнулся со встречным авто: один человек госпитализирован

09:45, 25 окт 2022

В Уфе пьяный водитель врезался во встречный автомобиль: один человек госпитализирован. Как сообщили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Уфе, авария произошла вчера, 24 октября, на улице Перспективной.







Днем 65-летний мужчина за рулем Renault Logan врезался во встречную машину Honda Civic, за рулем которой была 31-летняя женщина.



В результате ДТП водитель автомобиля Honda Civic с травмами была доставлена в больницу и после оказания медицинской помощи отпущена.





“Было установлено, что водитель Renault Logan управлял автомобилем в состоянии опьянения. При проведении освидетельствования на состояние опьянения в парах его выдыхаемого воздуха было установлено 1.009 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха. За управление автомашиной в нетрезвом состоянии мужчина был привлечен к административной ответственности по статье “Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения”.



Подробности выясняют сотрудники ГИБДД.

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Фото: ГИБДД по Башкирии