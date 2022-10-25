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В Уфе пьяный водитель столкнулся со встречным авто: один человек госпитализирован

В Уфе пьяный водитель столкнулся со встречным авто: один человек госпитализирован

09:45, 25 окт 2022

В Уфе пьяный водитель врезался во встречный автомобиль: один человек госпитализирован. Как сообщили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Уфе, авария произошла вчера, 24 октября, на улице Перспективной.



Днем 65-летний мужчина за рулем Renault Logan врезался во встречную машину Honda Civic, за рулем которой была 31-летняя женщина.

В результате ДТП водитель автомобиля Honda Civic с травмами была доставлена в больницу и после оказания медицинской помощи отпущена.


“Было установлено, что водитель Renault Logan управлял автомобилем в состоянии опьянения. При проведении освидетельствования на состояние опьянения в парах его выдыхаемого воздуха было установлено 1.009 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха. За управление автомашиной в нетрезвом состоянии мужчина был привлечен к административной ответственности по статье “Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения”.

Подробности выясняют сотрудники ГИБДД.

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Источник: gtrk.tv
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Уфа происшествия Уфа аварии
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