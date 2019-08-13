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В Альшеевском районе инвалид и сотрудник Росгвардии проломили мужчине голову

Добавлено: 13.08.19
Просмотров: 51
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Альшеевский район
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В Альшеевском районе инвалид и сотрудник Росгвардии проломили мужчине голову

Накануне в Альшеевском районе Башкирии развернулась трагедия. Возле клуба ранним утром был убит мужчина. Подробности произошедшего сообщил источник в правоохранительных органах, сообщает сайт Newsbash.ru.

В селе Раевский возле кафе «Ренессанс» накануне было обнаружено окровавленное тело 30-летнего мужчины. Им оказался слесарь-автомеханик из Оренбурга. Жители поселка, поняв, что человек не дышит, сразу же вызвали наряд полиции.

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Прибывшие на место преступления сотрудники МВД зафиксировали у погибшего телесные повреждения. У мужчина была пробита голова, а рядом лежали нож и сломанный костыль.

По горячим следам удалось поймать подозреваемых. Ими оказались 29-летний житель Балашихи и 32-летний инвалид второй группы. Как они рассказали, между ними и погибшим произошел конфликт. Слово за слово - и мужчины начали драться. Когда мужчина упал замертво, нападавшие поспешили скрыться.

Источник в правоохранительных органах:
Подозреваемые дали признательные показания. Судебно-медицинская экспертиза показала, что житель Оренбурга скончался от многочисленных травм в области головы. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По данным собеседника, 32-летний инвалид был безработным, а вот его товарищ - сотрудник центра информационных технологий Росгвардии. Он служил в войсковой части в Балашихе в штабе Отдельной дивизии оперативного назначения Росгвардии. Если вина нападавших будет доказана, им может грозить до 15 лет лишения свободы.

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