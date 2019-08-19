В Белокатайском районе мужчина до смерти забил свою сожительницу

В селе Ургала Белокатайского района Башкирии конфликт сожителей закончился убийством. Как пишет «КП-Уфа», по предварительным данным, 34-летний мужчина забил до смерти 23-летнюю возлюбленную. Труп девушки с многочисленными травмами на голове и теле был обнаружен в ее квартире 18 августа, сообщает сайт Newsbash.ru.





Правоохранители, выехавшие на место преступления, выяснили подробности инцидента. Установлено, что накануне своей смерти она устроила застолье вместе со своим любовником, который проживал вместе с ней. Утром между сожителями разразился скандал на почве ревности. Разъяренный мужчина руками и ногами начал избивать свою подругу. Через несколько часов она скончалась от полученных травм.

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Полицейские задержали нетрезвого подозреваемого. Выяснилось, что ревнивец уже привлекался к уголовной ответственности. Его судили за связь с несовершеннолетней.